مستوطنون يحطمون 15 مركبة و3 بيوت في سلفيت

الوكيل الإخباري - حطم مستوطنون 15 مركبة وزجاج نوافذ 3 بيوت في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، فجر اليوم الاثنين.

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وقال رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب ، إن مستوطنين اقتحموا البلدة فجر اليوم بحماية من قوات الاحتلال ورشقوا المركبات بالحجارة ما تسبب بأضرار مادية جسيمة فيها، كما حطموا نوافذ ثلاثة بيوت، قبل أن يتصدى لهم المواطنون.



وأضاف أبو يعقوب أن البلدة التي تحيطها مستوطنات "ارائيل" و"بركان" و"ياكير" و"عمانوئيل" تعاني من اعتداءات متكررة من المستوطنين.



بدوره، دعا مسير أعمال محافظة سلفيت محمود صالح إلى ضرورة تفعيل لجان الحماية الشعبية. وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ممارسات المستوطنين الإجرامية بحق الأهالي العزل والآمنين في بيوتهم.

المصدر : وفا

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