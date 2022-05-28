السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 28-05-2022 01:07 م

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي في طولكرم

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الوكيل الاخباري- دمر مستوطنون، اليوم السبت، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقال مالك المخزن المزارع تحسين حامد، إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بتدمير مستوطنين لمحتويات مخزن مياه يملكه، وإزالة لوح "الزينكو" الذي يغطي سقف المخزن.

وأوضح أن حراس المستوطنة وبحراسة جيش الاحتلال كان قد اقتحموا أمس الأرض، وأطلقوا النار عليه وعلى أشقائه أثناء عملهم فيها، وأجبروهم على مغادرتها".

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات ليست بالجديدة على المستوطنين، الذين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم، ويمنعون المزارعين من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.

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وفا

 




 

 


 

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