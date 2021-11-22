مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة جنوب جنين

الوكيل الإخباري-رشق مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات الفلسطينيين المارة على شارع جنين – نابلس، بالحجارة.

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وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، بأن مستوطنين رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الفارغة قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، تحت حراسة قوات الاحتلال.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: الطيبة، ورمانة، وزبوبا، وتعنك غرب جنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفا