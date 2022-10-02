مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينيين بالحجارة في نابلس

الوكيل الإخباري - رشق مستوطنون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

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وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها.



وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد اغلاقه بالاتجاهين.



وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز.



وفي السياق ذاته، أفاد مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل قرية سالم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى البلدة، كما اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية وشرعت بعملية تفتيش لعدة منازل.

وفا