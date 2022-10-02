الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

السير تكشف أسباب الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة

اختتام مهرجان الأردن الدولي للأفلام بدورته العاشرة الليلة

مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينيين بالحجارة في نابلس

اربد: يوم طبي مجاني

وزارة الطاقة: إنتاج 16% من حاجة المملكة للنفط والغاز العام الماضي

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأحد

أسعار الذهب الأحد في الأردن

أجور جديدة وتعديل مسارات الباص السريع - أسماء

عزل فتاة قادمة من سوريا بمستشفى المفرق بعد الاشتباه بإصابتها بالكوليرا

جمعية الفنادق تكشف نسب الحجوزات في العقبة الجمعة الماضية

الأحد، 02-10-2022 09:36 ص

مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينيين بالحجارة في نابلس

777


الوكيل الإخباري - رشق مستوطنون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

اضافة اعلان


وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها.


وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد اغلاقه بالاتجاهين.


وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز.


وفي السياق ذاته، أفاد مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل قرية سالم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى البلدة، كما اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية وشرعت بعملية تفتيش لعدة منازل.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير المريض بالسرطان إياد نظير عمر

fcyocvswqaaytja-1634995608

الاحتلال يعتقل مواطنا ويقمع مسيرة مناهضة للاستيطان بمسافر يطا

احتلال 9

إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال جنوب الخليل

احتلال9

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

احتلال 999

الاحتلال يحتجز طفلا واندلاع مواجهات جنوب جنين

4e79a0f8-ftm3ynpxsaer9fd

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
01078334582012667486071472511371

مستوطنون يقتحمون محمية طمون

فلسط

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من نابلس بينهم أربعة أشقاء

47f356c7-75fd-46a7-99c1-bdea5db338c6.jpg-0354fcfc-c736-4a2f-b0a1-4f5f31a86a5e

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوب نابلس

الاحتلال٦

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

اسعاف فف

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس