مستوطنون يزرعون أشجارا في أراض بالخليل

الوكيل الإخباري - زرع مستوطنون، اليوم الأحد، أشجارا في أراضي بلدتي إذنا وترقوميا، شمال غرب الخليل، بهدف الاستيلاء عليها.

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وقال رئيس بلدية ترقوميا عبد المنعم فطافطة، في تصريحات صحافية ، إن مجموعة من مستوطني "تيلم وادورة" المقامتين على أراضي المواطنين، شرعوا بزراعة أشجار زيتون وأشجار حرجية في منطقة شعب المصري وخلة عامر من أراضي البلدتين.



وأضاف فطافطة أن الاحتلال، ومنذ فترة، يمنع أصحاب تلك الأراضي بالوصول إليها، مقدرا مساحة الأراضي المستهدفة بآلاف الدونمات، يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات ببعضها.

المصدر : وفا

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