الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الخصاونة يوعز بترجمة الرؤى الملكية السامية

الأحد، 31-01-2021 02:39 م

بهدف الاستيلاء عليها

مستوطنون يزرعون أشجارا في أراض بالخليل

من
تعبيرية


الوكيل الإخباري - زرع مستوطنون، اليوم الأحد، أشجارا في أراضي بلدتي إذنا وترقوميا، شمال غرب الخليل، بهدف الاستيلاء عليها.

اضافة اعلان

وقال رئيس بلدية ترقوميا عبد المنعم فطافطة، في تصريحات صحافية ، إن مجموعة من مستوطني "تيلم وادورة" المقامتين على أراضي المواطنين، شرعوا بزراعة أشجار زيتون وأشجار حرجية في منطقة شعب المصري وخلة عامر من أراضي البلدتين.


وأضاف فطافطة أن الاحتلال، ومنذ فترة، يمنع أصحاب تلك الأراضي بالوصول إليها، مقدرا مساحة الأراضي المستهدفة بآلاف الدونمات، يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات ببعضها.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غزة

غزة تحصل على منحة قطرية

-1977182612

عكرمة صبري: حفريات الاحتلال في ساحة البراق تهدف لطمس الآثار الإسلامية

-484117968

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال شاب من سلوان

1363713438

فتح معبر رفح مع مصر في الاتجاهين من الاثنين

نن

الاحتلال يغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

ت

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين

أخبار متعلقة
اي

الاحتلال يواصل انتهاكاته.. إصابات ومواجهات واعتداءات على الأسرى

000

مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى

48Ihg

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 150 شتلة زيتون جنوب نابلس

f8187995-f177-4f3d-a335-81f8eb068a62

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

12021692121159908002

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله

20210105_1609852569-463

المستوطنون يقتحمون الأقصى والمفتي يندد بمقترح تفكيك قبة الصخرة