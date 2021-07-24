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السبت، 24-07-2021 12:42 م

مستوطنون يستولون على منطقة بيارة سعود شرق طوباس

مت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - استولى مستوطنون، الليلة الماضية، على منطقة "بيارة سعود" شرق مدينة طوباس.

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وقال الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف دراغمة، إن المستوطنين اقتحموا المنطقة، وباتوا ليلتهم في غرف معسكر تياسير المقام على أراضي المواطنين .


يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أخلى المعسكر قبل عدة سنوات، مع إبقاء بعض الجنود على فترات على حاجز تياسير المحاذي له.


وفي سياق متصل دعت فصائل العمل الوطني في طوباس، وفعاليات المحافظة، وهيئة مقاومة الجدار، المواطنين للمشاركة في المسيرة الشعبية الرافضة لنية المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في المعسكر، تنطلق عصر اليوم من ميدان الدولة وسط طوباس باتجاه الحاجز.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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