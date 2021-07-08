مستوطنون يستولون على 20 دونما من أراضي جالود جنوب نابلس

الوكيل الإخباري - استولى مستوطنون، اليوم الخميس، على 20 دونما من أراضي قرية جالود، جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن مستوطنين استولوا على قطعة أرض تقع في الحوض رقم (19) من أراضي جالود، موقع "شعب خلة الوسطى"، تعود ملكيتها لورثة المواطن رشيد محمود حج محمد.



واضاف ان جرافات المستوطنين شرعت بأعمال تجريف في الأرض التي تصل مساحتها لنحو 20 دونما.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت قبل يومين الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود، وعزلت اكثر من 600 دونم من الاراضي الزراعية، ومنعت اصحابها من الوصول اليها، وفي الوقت ذاته سمحت لمستوطني بؤرة "ايش كودش" بالاستيلاء على قطعة الأرض.

المصدر : وفا