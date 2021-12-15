مستوطنون يسيجون قطعة أرض في الشيخ جراح بالقدس

الوكيل الإخباري-سيّج مستوطنون، اليوم الأربعاء، أرضا بالأسلاك الشائكة في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا ، بأن مستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، ووضعوا أسلاكا شائكة على قطعة أرض بهدف الاستيلاء عليها.



وقال المواطن إبراهيم سالم لـ"وفا": تفاجأنا صباح اليوم بقيام مجموعة من المستوطنين بوضع أسلاك شائكة على أرض يمتلكها مقابلة لمنزله، وعند محاولة التصدي لهم، اعتدوا عليه وعلى والدته".



وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمته إخطارا بإخلاء منزله حتى نهاية الشهر الجاري، والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، ويسكنه 11 شخصا، علمًا أنهم موجودون فيه منذ العام 1948.

وفا

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