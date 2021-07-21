مستوطنون يشتبكون مع حرس حدود الاحتلال

الوكيل الإخباري - أصيب مستوطنان في الضفة الغربية بجروح طفيفة في اشتباك بين شرطة حدود الاحتلال مع مستوطنين من "شبان التلال" بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية أمس الثلاثاء.



اضافة اعلان



وقالت الشرطة "إنها كانت تحاول منع العديد من المستوطنين من الذهاب إلى قمة تل بالقرب من بؤرة كومي أوري الاستيطانية، والتي تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة بعد عدة اشتباكات عنيفة في الموقع".



وقال شرطيون إن "مستوطن بدأ بمهاجمتهم لإجبارهم على إبعادههم بالقوة، ثم قام عدد من مستوطنين آخرين بتطويق عناصر شرطة الاحتلال مما دفع أحد عناصر الشرطة إلى إلقاء قنبلة صوتية".



وتابعت الشرطة أن "الشرطي شعر بتهديد على حياته لكن مستوطنين قالوا إن الحادث بدأ عندما ألقى الشرطيون مستوطن أرضا وضغطوا ببندقية على صدره، مشيرين إلى أن اثنين على الأقل من المستوطنين احتاجا إلى علاج طبي".



وكانت كومي أوري، وهي واحدة من عدد من البؤر الاستيطانية خارج مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية، مسرحا لاشتباكات متكررة بين شرطة الاحتلال والمستوطنين.

المصدر : روسيا اليوم