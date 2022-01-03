مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

الوكيل الإخباري-شرع مستوطنون، اليوم الإثنين، بشق طريق استيطانية، في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن مستوطنين شرعوا، بشق طريق في منطقة "الشعف" بأراضي عين القسيس غرب البلدة، يوصل إلى البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، المقامة على أراضي الفلسطينيين .



وأضاف أن الشارع الاستيطاني سيمر من وسط أراضي تقدر مساحتها بحوالي (40 دونما)، ما يعني سلب المزيد من الأراضي، علما أنه تم قبل أيام وبقرار عسكري احتلالي، وضع اليد على أراضٍ في نفس المنطقة لنصب بوابات حديدية، من شأنها عزل عشرات الدونمات وحرمان الفلسطينيين من الوصول اليها.



وفا