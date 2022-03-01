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الثلاثاء، 01-03-2022 04:28 م

مستوطنون يشقون طريقا استيطانية غرب الخليل

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الوكيل الإخباري-شق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، طريقا عبر أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.

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وقال المهندس طارق ذباينة الذي يقطن المنطقة لـ"وفا"، إن مستوطني "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين في البلدة المذكورة جرفوا بحماية قوات الاحتلال أراضي في منطقة "مراح سلمان وواد المربع"، بهدف شق طريق استيطانية باتجاه المستوطنة،.


وأضاف أن المستوطنين يسعون لتوسيع مستوطنة "تيلم"، لتشكيل حزام استيطاني يطوّق البلدة ويقتطع ويسرق أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.

 

وفا

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