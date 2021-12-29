مستوطنون يشقون طريقا غرب الخليل

الوكيل الإخباري-شق مستوطنون، اليوم الأربعاء، طريقا في أراضي الفلسطينيين ببلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.

اضافة اعلان



وقال الناشط ضد الاستيطان محمد أبو دبوس لـ"وفا"، إن مستوطنين من مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي الفلسطينيين ببلدة ترقوميا جرفوا بحماية قوات الاحتلال، أراضٍ في منطقة "الطيبة" بهدف شق طريق استيطاني باتجاه تلة مهددة بالمصادرة قريبة من البلدة، تعود ملكيتها لعدد من عائلات البلدة.



وأضاف أن المستوطنين يسعون لربط مستوطنة "تيلم" بمستوطنة "ادورا" لتشكيل حزام استيطاني يطوق البلدة ويقتطع منطقة الطيبة لصالح التوسع الاستيطاني.



وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة