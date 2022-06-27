مستوطنون يضعون مرافق تنزه عند نبع خلة خضر في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- وضع مستوطنون مرافق للتنزه عند نبع خلة خضر في الأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي في فلسطين عارف دراغمة ، إن المستوطنين وضعوا مقاعد خشبية، وبنوا مظلة، ووضعوا مرافق تنزه واستجمام عند النبع.



وكان المستوطنون بدأوا العام الماضي بترميم العين، وبنائها، ووضعوا هذه الأيام مرافق للتنزه.



وأشار مصدر إلى أن مواطنا فلسطينيا كان يسكن على مقربة من العين، لكنه أجبر على ترك المكان بعدما هدم الاحتلال منشآته في المنطقة أكثر من مرة.



وكان المستوطنون استولوا في السنوات الماضية على عين الحلوة ووضعوا فيها مرافق للتنزه.

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