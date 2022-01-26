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الأربعاء، 26-01-2022 03:59 م

مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين في كفر الديك غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري-اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على أراضي مواطني بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

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وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي إن "مجموعة من مستوطني "بدوئيل" قاموا بتخريب أرض المواطن عطا الله علي أحمد، والتي تقدر مساحتها بـ60 دونما في منطقة ديريا غرب البلدة.


وأضاف ناجي أن المستوطنين قطعوا السياج المحيط بالأرض، وأغلقوا الطرق المؤدية لها بالحجارة، ووضعوا ورقة تحذيرية لأصحاب الأرض تمنعهم من الاقتراب منها، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الاستيطانية المستمرة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم وإحلال المستوطنين مكانهم.


من جانبه، طالب محافظ سلفيت عبد الله كميل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك الفوري لإجبار الاحتلال ومستوطنيه على وقف الانتهاكات والاعتداءات اليومية بحق المزارعين وأراضيهم بالمحافظة، داعيا المزارعين إلى عدم ترك أراضيهم والتواجد فيها باستمرار والعمل على زراعتها.


وتتعرض منطقة "ديريا" لهجمة استيطانية شرسة منذ فترة، حيث استولى المستوطنون على 4 دونمات قبل عدة أيام، واقتلعوا ما يزيد على 25 شجرة زيتون تتراوح أعمارها بين 5-7 سنوات.

 

وفا

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