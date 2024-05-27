مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

الوكيل الاخباري- اعتدى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، على أصحاب المحال التجارية في بلدة سبسطية، شمالي غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثري في البلدة، واعتدوا على أصحاب المحال التجارية في المنطقة، واجبروهم على إغلاقها.



إلى ذلك، قام مستوطنون متطرفون اليوم، بسرقة صهريج مياه لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.



وقال شهود عيان، إن المستعمرين سرقوا صهريج مياه، سعته 3 أمتار مكعبة، يستخدمه لري ماشيته في الفارسية بالأغوار الشمالية، ووضعوه قرب مستعمرة "روتم" القريبة من المنطقة.



ويعاني سكان عدة مناطق بالأغوار الشمالية من انتهاكات ينفذها المستعمرون بحماية الاحتلال.