الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بلجيكا تتهم هنغاريا بعرقلة تمويل مساعدات أوكرانيا

"نادمون" .. إسرائيليون يعلقون على تفويت فرصة إنجاز صفقة تبادل

مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

ألمانيا تعتبر حكم العدل الدولية بشأن غزة ملزماً لإسرائيل

الصفدي: إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي

الدفاع المدني: التعامل مع 1388 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الطلابية

شهيد وعشرة جرحى بغارة إسرائيلية على مستشفى لبناني

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر الدجاج في الأسواق

الإثنين، 27-05-2024 01:33 م

مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

1716804899663


الوكيل الاخباري- اعتدى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، على أصحاب المحال التجارية في بلدة سبسطية، شمالي غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثري في البلدة، واعتدوا على أصحاب المحال التجارية في المنطقة، واجبروهم على إغلاقها.


إلى ذلك، قام مستوطنون متطرفون اليوم، بسرقة صهريج مياه لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.


وقال شهود عيان، إن المستعمرين سرقوا صهريج مياه، سعته 3 أمتار مكعبة، يستخدمه لري ماشيته في الفارسية بالأغوار الشمالية، ووضعوه قرب مستعمرة "روتم" القريبة من المنطقة.


ويعاني سكان عدة مناطق بالأغوار الشمالية من انتهاكات ينفذها المستعمرون بحماية الاحتلال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716807572293

مقررة أممية: الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون فرض عقوبات ضد إسرائيل

تفجير 3

الأونروا: الهجمات على رفح مروعة

خخ

"نادمون" .. إسرائيليون يعلقون على تفويت فرصة إنجاز صفقة تبادل

image

ألمانيا تعتبر حكم العدل الدولية بشأن غزة ملزماً لإسرائيل

اقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

طط

شهيد وعشرة جرحى بغارة إسرائيلية على مستشفى لبناني

أخبار متعلقة
احتلال 9

قوات الاحتلال تداهم مدينة نابلس

احتلال

إصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس

main_image6640fde19e683

مستوطنون يهاجمون مدخل قصرة جنوب نابلس

download-5

مستعمرون يعتدون على بائع متجول شمال غرب نابلس

file

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

1698332178-984752689

مستعمرون يهاجمون مزارعين غرب بيت لحم