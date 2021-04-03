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السبت، 03-04-2021 03:31 م

مستوطنون يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس

مت
من المصدر


الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على عدد من المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، خلال تصريحات صحافية ، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "ايش كودش" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا مزارعين أثناء فلاحتهم أراضيهم شرقي جالود، ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح.


وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على مسن بالضرب بحماية جيش الاحتلال، مضيفا أنهم خلعوا أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود.

 

المصدر: وفا

 

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