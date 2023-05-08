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الإثنين، 08-05-2023 12:21 م

مستوطنون يعتدون على المزارعين في نابلس

رر


الوكيل الاخباري - هاجم مستوطنون، اليوم الإثنين، المزارعين في بلدتي قريوت وجالود، جنوب نابلس.

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وأفادت مصادر ، بأن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأرض بمنطقة الصرارة من أراضي قريوت، ومنعوا الأهالي من استكمال العمل في الأراضي.


وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأراضي في جالود بمنطقة خلة الوسطى، واعتدَوا عليهم.


وأضاف أن المستوطنين أعطبوا إطارات أحد الجرارات الزراعية، واعتدَوا على الفلسطينيين محمد فوزي حج محمد، وسلام سامي بالضرب.

 

وفا


 




 

 


 

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