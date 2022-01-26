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الأربعاء، 26-01-2022 03:37 م

مستوطنون يعتدون على راعيتي أغنام ويحتجزونهما شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري-اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على راعيتي أغنام واحتجزوهما، في قرية كيسان شرق بيت لحم.

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وأفاد الناشط أحمد غزال لـ"وفا"، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة على أراضي الفلسطينيين ، اعتدوا على راعيتي أغنام هما الشقيقتان فاطمة ونايفة محمد عبيات في الثلاثينيات من عمرهما، ورشقوهما بالحجارة، وإطلاق الكلاب عليهما وعلى أغنامهما، ثم تم احتجازهما لأكثر من ساعة.


وأضاف غزال، أن اعتداءات المستوطنين زادت خلال الفترة الأخيرة بحق رعاة الأغنام في قرية كيسان، بهدف تهجير الفلسطينيين الذين يعتمدون على تربية الماشية كمصدر رزق لهم، والاستيلاء على الأرض لأطماع استيطانية.

 

وفا

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