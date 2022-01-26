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الأربعاء، 26-01-2022 03:27 م

مستوطنون يعتدون على عائلة شمال غرب نابلس

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الوكيل الإخباري-اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على عائلة واستهدفوا مركبات الفلسطينيين في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لمراسل وفا ، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل احمد غزال، وأصابوا عددا من أفرادها بحروق بالوجه، جراء رشهم بغاز الفلفل.


واضاف ان الاحتلال أعاد اغلاق بوابة "شافي شمرون" وسط انتشار مكثف للمستوطنين في المنطقة، الذي يستهدفون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ويعربدون في الطريق.


يذكر ان قوات الاحتلال لا تزال تغلق بوابة "شافي شمرون" التي تعتبر منفذا رئيسا للفلسطينيين الذين يتنقلون بين جنين ونابلس، وذلك عقب مقتل احد المستوطنين منتصف كانون الاول الماضي بالقرب من اراضي برقة شمال غرب نابلس.

 

وفا

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