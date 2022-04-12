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الثلاثاء، 12-04-2022 02:16 م

مستوطنون يعتدون على مسعفين شمال رام الله

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الوكيل الإخباري-اعتدى مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، على مسعفين أثناء نقلهم لمصابين بحادث سير وقع بين بلدة سنجل وقرية اللبن الشرقية شمال رام الله.

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وذكر شاهد عيان في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن المستوطنين اعتدوا على المسعفين وحاولوا منعهم من إخلاء المصابين، وعرف من بين المسعفين لؤي كراكرة.


وأشار إلى أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية وأخرى لمستوطن قرب منعطفات اللبن الشرقية، نتج عنها إصابة 4 مواطنين فلسطينيين بجروح طفيفة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفا

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