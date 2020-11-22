الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 01:51 م

مستوطنون يعتدون على مسن ونجله في بيت لحم

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الوكيل الإخباري- اعتدى مستوطنون اليوم الأحد، على مواطن فلسطيني مسن ونجله في قرية شوشحله جنوب بلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

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وأفاد المواطن مهند صلاح أحد سكان شوشحله، بأنه كان برفقة والده المسن يقومان برعي الأغنام في أراضي القرية، وفجأة هاجمهم مستوطنون مسلحون من مستوطنة "اليعازر" ورشقوهم بالحجارة، وحاولوا اجبارهم على مغادرة أرضهم، تحت تهديد السلاح، الا انهم تصدوا لهم.


وقال صلاح، إنه يتعرض بشكل متكرر لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف اجبار العائلة على ترك أراضيها في خطوة تستهدف الاستيلاء عليها.


 




 

 


 

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