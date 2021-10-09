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السبت، 09-10-2021 04:01 م

مستوطنون يعتدون على مهندسي مساحة الأراضي في الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مهندسي المساحة في هيئة تسوية الأراضي بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصدر فلسطيني بأن المستوطنين اعتدوا على فريق مهندسي المساحة في تسوية الأراضي بمنطقة أم الحطب قرب قرية الطوبى بمسافر يطا، ومنعوهم من استكمال عملية المسح.

وفي السياق، أكد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على "باجر" يعمل في استصلاح أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة الديرات شرق يطا.

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المصدر: وفا

 

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