مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بلدة ترمسعيا

الوكيل الإخباري-أعطب مستوطنون، اليوم الإثنين، إطارات عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا البلدة وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على منازل المواطنين من البلدة.



يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وخطوا عبارات وشعارات عنصرية تدعو للقتل والترحيل.



وكان مستوطنون أحرقوا، فجر اليوم الإثنين، أربع مركبات في جالود جنوب نابلس، ونفذوا الليلة الماضية عدة اعتداءات ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.



وفا

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