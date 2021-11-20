مستوطنون يعطبون إطارات 13 مركبة بالشيخ جراح في القدس

الوكيل الإخباري-أعطب مستوطنون، فجر يوم الجمعة، إطارات عدد من مركبات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

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وقال الناشط بالشيخ جراح صالح ذياب لـ"وفا"، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الحي الغربي من الشيخ جراح، وأعطبوا إطارات 13 مركبة، بينها مركبتان دبلوماسيتان.



وأوضح ذياب، أن ملكية المركبات تعود لعائلات: شريتح، والبشيتي، والغزاوي، وناصر الدين، ومركبة لشخص يعيش خارج الحي.



وأشار إلى أن هذه اعتداءات المستوطنين في حي الشيخ جراح تصاعدت في الفترة الأخيرة، وسط حماية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفا