السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

حدود جابر : لا تعليق لحركة المعبر

وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

انفجار عبوة ناسفة في معبر نصيب السوري إلى الأردن

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

السبت، 20-11-2021 02:27 م

مستوطنون يعطبون إطارات 13 مركبة بالشيخ جراح في القدس

f1cc5fc2-e28f-4dd6-81d4-b3fcef5f4d53


الوكيل الإخباري-أعطب مستوطنون، فجر يوم الجمعة، إطارات عدد من مركبات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقال الناشط بالشيخ جراح صالح ذياب لـ"وفا"، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الحي الغربي من الشيخ جراح، وأعطبوا إطارات 13 مركبة، بينها مركبتان دبلوماسيتان.


وأوضح ذياب، أن ملكية المركبات تعود لعائلات: شريتح، والبشيتي، والغزاوي، وناصر الدين، ومركبة لشخص يعيش خارج الحي.


وأشار إلى أن هذه اعتداءات المستوطنين في حي الشيخ جراح تصاعدت في الفترة الأخيرة، وسط حماية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
40-أسيرا-يدخلون-إضرابا-عن-الطعام-

أسرى عوفر يرجعون وجبات الطعام اليوم رفضا لإجراءات إدارة السجن بحقهم

image_750x_6195fe6f8b3cc

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

13b2f467-2c1f-418a-8a0c-9610767dd70a

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال

12186621328771122204797363110204

الاحتلال يداهم مصنعا ويفحص كاميرات المراقبة جنوب بيت لحم

1dttt

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: الاحتلال ما يزال يحتجز 90 شهيدا منذ عام 2016

PLFGC-620x330

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

أخبار متعلقة
17889bd09f02bb8dc4cf4d3e66dbda4c

الاحتلال يعرقل حركة الفلسطينيين جنوب قلقيلية

3b8cb536-f553-4b1e-ab35-2b7d062dbd75-1636972761

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية تهجير عائلة السلايمة من منزلها في الشيخ جراح

1636962729DoNDS

محكمة الاحتلال تنظر في دعوى تهجير عائلة السلايمة من منزلها في الشيخ جراح

186bf348-fe5f-4d82-b362-462160e89c01

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في البيرة

grah

الإحتلال يخطر بالإستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح بالقدس