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الأحد، 27-02-2022 02:10 م

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-أغلق مستوطنون، اليوم الأحد، الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل.

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وأوضح منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لـ"وفا"، أن مستوطني "متسي يعير" المقامة على أراضي المواطنين في قرية بير العد، أغلقوا الطريق المؤدية إلى مسافر يطا بالحجارة، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها.


يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق يطا ومسافرها، طمعا في توسيع المستوطنات والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

 

وفا

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