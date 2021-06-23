مستوطنون يغلقون شارعا في بيت لحم

الوكيل الإخباري - أغلق مستوطنون ظهر اليوم الأربعاء، شارع القدس-الخليل جنوب مدينة بيت لحم، أمام حركة الفلسطينيين.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، أن المستوطنين تجمهروا قرب مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي المواطنين، وأغلقوا الشارع أمام المركبات الفلسطينية.



وقال الناشط الشبابي أحمد صلاح إن عشرات المستوطنين انتشروا في الأراضي الزراعية بمنطقة "فاغور" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من استفزازاتهم للمواطنين، وكان آخرها قبل يومين عندما تجمهروا قرب قرية الجبعة غربا، وجب الذيب والفرديس وبيت تعمر شرقا.

المصدر : وفا