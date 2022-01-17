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الإثنين، 17-01-2022 03:03 م

مستوطنون يغلقون طريق جنين - نابلس

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الوكيل الإخباري-أغلق مستوطنون، اليوم الاثنين، الطريق الواصلة بين جنين ونابلس ومدخل قرية الناقورة، ومنعوا مركبات الفلسطينين من المرور قرب مستوطنة "شافي شمرون"، شمال غرب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين أغلقوا بمركباتهم المدخل الرئيس لقرية الناقورة، وهو الطريق البديلة للوصول إلى قرى شمال غرب المدينة، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.


يشار إلى أن هذه الطريق التي أغلقها المستوطنون، كانت البديلة للطريق الرئيسة التي أغلقتها قوات الاحتلال منذ السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

 

وفا

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