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الثلاثاء، 11-01-2022 07:40 ص

مستوطنون يغلقون مدخل اللبن الشرقية في نابلس

قوات الاحتلال


الوكيل الإخباري - أغلق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود الاحتلال.

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وأفاد شهود عيان في نابلس، بأن مستوطنين قاموا بتأدية طقوسا تلمودية وأعمال استفزازية، وهددوا بإغلاق مدرسة بنات اللبن الثانوية، والاستيلاء على مبناها.


وأعاق جنود الاحتلال حركة دخول وخروج الأهالي والمركبات من وإلى القرية.


يشار إلى أن اللبن الشرقية تتعرض بشكل مستمر لاقتحامات المستوطنين لمدخلها ومدارسها الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي، وقد شهدت في الشهرين الماضيين أكثر من 20 اعتداء واغلاقا من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.

 

وفا


 




 

 


 

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