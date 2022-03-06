مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانياً.

بترا



