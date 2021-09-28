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الثلاثاء، 28-09-2021 04:48 م

مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تعتقل مُصليا من باحاته

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال أحد المصلين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن 151 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى عبر باب المغاربة على شكل جماعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا بالضرب على شاب فلسطيني في باحات الأقصى، ومنعوه من الصلاة، قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى منطقة باب السلسلة.

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المصدر: وفا

 

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