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الأحد، 05-06-2022 09:01 ص

مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تحاصر المسجد القبلي

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في المسجد القبلي.اضافة اعلان


وأفاد مصدر في فلسطين، بأن قوات الاحتلال حاصرت المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، فيما أدى عشرات المصلين صلاة الضحى بشكل جماعي، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت، أن قوات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين بإغلاق أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية، لتأمين الاقتحامات، وحماية المقتحمين.

وفا

 




 

 


 

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