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الأربعاء، 09-12-2020 02:14 م

جولات استفزازية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقصى
من المصدر


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، خلال الفترة الصباحية من اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن مستوطنين، و50 شرطيا من الاحتلال بلباس مدني، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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