مستوطنون يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، خلال الفترة الصباحية من اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن مستوطنين، و50 شرطيا من الاحتلال بلباس مدني، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

المصدر : وفا الفلسطينية

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