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الأحد، 27-06-2021 02:52 م

مستوطنون يقتحمون 'الأقصى'

يقتحمون


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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ونقلا عن مصادر فلسطينية ، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.


وسمحت شرطة الاحتلال إلى المتطرف بن جفير واثنين من مساعديه من اقتحام الأقصى دون مرافقة لمجموعات المستوطنين، حيث قام  بجولة استفزازية في باحاته، ويأتي اقتحامه قبل أن تجدّد مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها، حيث نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في ساحاته بحماية عناصر شرطة الاحتلال.


وفي المقابل، صعدت شرطة الاحتلال من استهداف الفلسطينيين وواصلت فرض التقييدات على دخولهم للمسجد، كما عمدت على ملاحقة من يتواجد داخل باحاته، وأبعدتهم عن مسار اقتحامات المستوطنين.


المصدر : وفا

 

 

 




 

 


 

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