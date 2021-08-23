مستوطنون يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون بقيادة المتطرف يهودا اغليك، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة خاصة في الأجزاء الشرقية منه.
المصدر : وفا
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