مستوطنون يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون بقيادة المتطرف يهودا اغليك، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة خاصة في الأجزاء الشرقية منه.

المصدر : وفا