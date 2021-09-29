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الأربعاء، 29-09-2021 10:43 ص

مستوطنون يقتحمون الأقصى

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية بحق المصلين.

وشهدت أحياء وبلدات القدس المحتلة الليلة الماضية، وحتى فجر اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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المصدر: وفا

 

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