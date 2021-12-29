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الأربعاء، 29-12-2021 04:43 م

مستوطنون يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية شرطة الاحتلال، منتهكين قدسية المكان.


ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.


فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

 

وفا

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