الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

التربية: اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس في مبحثي الرياضيات والعربي

سوق الخضار المركزي بلا بطيخ اليوم الخميس

تنبيهات من السير للسائقين في عمّان - تفاصيل

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير العمل: 19608 أردني سجلوا على منصة العمل القطرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

العثور على جثة طبيبة داخل مستشفى الجامعة الأردنية والأمن يحقق

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

أسعار الذهب الخميس في الأردن

الخميس، 25-08-2022 10:00 ص

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وو


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية.


وكانت جمعيات استيطانية متطرفة، قد أطلقت مساء أمس الأربعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.


يأتي ذلك وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.


ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 99

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

اسعاف

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

th

فلسطين: غرق رضيع في دلو ماء شرق خان يونس

120221144442333347756

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خان يونس

زز

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مستوطنون

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مستوطنون

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

WafaImage (1).jfif_e5eb8807-6cee-46a5-b188-a0c1ad1a3544

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

اقتحام 2.jpg_1c8ca1bf-7238-4781-bfce-7e2a45394cfa

مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى