مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أقدم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة من شرطة الاحتلال.



وتفرض شرطة الاحتلال، قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 47 مستوطنًا، بينهم ثلاثة طلاب يهود، اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.



وكانت شرطة الاحتلال، أبعدت الاثنين، حارس المسجد الأقصى عيسى بركات، لمدة 3 أشهر عن المسجد.



المصدر : دنيا الوطن

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