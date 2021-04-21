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الأربعاء، 21-04-2021 05:01 م

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

 

 

وقد انتشرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل.

وأشار عازم إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون في وقت سابق لاقتحام الموقع.

وينظم المستوطنون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال.

 

المصدر: وفا


 




 

 


 

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