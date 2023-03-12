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الأحد، 12-03-2023 01:53 م

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

اقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


وأضافت، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، والبلدة القديمة من القدس وحولتها لثكنات عسكرية.

 

بترا


 




 

 


 

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