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الثلاثاء، 21-05-2024 01:56 م

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الاقصى3


الوكيل الاخباري - اقتحم 153 مستوطنًا و48 طالبا يهوديا اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


إلى ذلك، حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند أبواب الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.


 




 

 


 

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