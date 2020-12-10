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الخميس، 10-12-2020 01:17 م

حماية مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقصى
توضيحية


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن 108 مستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية التي تشهدها باحات المسجد الأقصى.

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ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، أمنت الحماية لمجموعات المستوطنين المقتحمة لباحات الأقصى، والتي تنطلق يومياً من باب المغاربة، وتتركز في المنطقة الشرقية وبالقرب من مصلى باب الرحمة، وتنتهي في باب السلسلة.


وأوضحت المصادر، أن عشرات المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية وتوراتية استفزازية.


يشار إلى أن جماعات الهيكل، أطلقت دعوات لجمهور المتطرفين لاقتحام الأقصى.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

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