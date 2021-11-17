مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وفا