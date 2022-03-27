مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح بقيادة المتطرف "بن غفير"

الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا الجانب الغربي من حي الشيخ جراح، وحاولوا استفزاز الأهالي وتهديدهم.



وأضافت: أن بن غفير توجه إلى خيمته الاستفزازية المقامة على أرض عائلة سالم في الحي، فيما تولت شرطة الاحتلال مهمة إبعاد المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين عن محيطها

وفا