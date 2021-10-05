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الثلاثاء، 05-10-2021 03:14 م

مستوطنون يقتحمون مقاما بالشيخ جراح في القدس

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الوكيل الإخباري - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مقام "شمعون الصديق" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.

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وقال صالح ذياب، أحد شهود العيان ، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه.

 

وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.

 

المصدر : وفا

 

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