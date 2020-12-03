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الخميس، 03-12-2020 12:38 م

مستوطنون يقتحمون مقام يوسف بنابلس والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 مواطناً فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثر مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال اقتحام مستوطنين متطرفين مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف النيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وطوباس وسلفيت، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون .


من جهته، اوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، ان عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق المدينة، لإداء طقوس دينية، بحماية قوات الاحتلال، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، اسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما اصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع.


 




 

 


 

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