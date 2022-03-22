مستوطنون يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب مدينة نابلس.

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وقال الناشط بمقاومة الاستيطان وأحد سكان المنطقة الأثرية ذياب حجي لـ"وفا"، إن مستوطنين برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا المنطقة الأثرية، وأجروا عملية تصوير وأخذ قياسات لمحطة القطار.



وأشار حجي إلى أن 15 عائلة تسكن منطقة المسعودية تعاني باستمرار من اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، وأن تلك الاقتحامات تهدف للسيطرة على المنطقة التي تحوي آثارا لسكة حديد الحجاز التي انشئت أيام الحكم العثماني في فلسطين.



وفا

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