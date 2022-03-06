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الأحد، 06-03-2022 03:26 م

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 190 شجرة زيتون غرب سلفيت

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الوكيل الاخباري-  أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على اقتلاع وسرقة حوالي 190 شجرة زيتون وتخريب غرفة زراعية ومحتوياتها بمنطقة "خلة القمح" في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

 وأفاد المزارعون صالح الشنار، وناجح حرب، ورمضان الديك، بأن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين قاموا باقتلاع وتكسير أشجار الزيتون تتراوح ما بين 2-10 سنوات، وقاموا بتكسير وتخريب غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب، وسكبوا الماء على الأرض، وقاموا بسرقة 40 شتلة زيتون.

وأشاروا إلى أن هذه المنطقة تتعرض في الفترة الأخيرة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف التوسع الاستيطاني وإجبار الأهالي على ترك أراضيهم.

وأكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن التوسع العنصري للاستيطان على مساحات كبيرة من أراضي المحافظة يزداد يوميا بشكل ممنهج وبحماية من قوات الاحتلال، ويشن المستوطنون هجمات يومية ضد المدنيين ‏الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية الخاصة بهم في المحافظة.

وقال إن محافظة سلفيت تتابع عن كثب ما يحدث من اعتداءات الجيش والمستوطنين المخالفة للقانون الدولي، داعيا أبناء المحافظة للصمود على أراضيهم والعمل على استصلاحها.

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وفا


 




 

 


 

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