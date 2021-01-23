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السبت، 23-01-2021 03:17 م

حطموا أبواب ونوافذ غرفة زراعية

مستوطنون يقتلعون 120 شجرة زيتون غرب سلفيت

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على اقتلاع وتكسير أشجار زيتون غرب سلفيت.

وذكر شهود عيان ، أن مستوطنين قاموا بتكسير واقتلاع نحو 120 شجرة زيتون في منطقة "ظهر صبح" شمال كفر الديك، تعود ملكيتها للمواطنين جمال توفيق علي الأحمد، وعبد توفيق على الأحمد.

وأضافوا أن المستوطنين حطموا أبواب ونوافذ غرفة زراعية وسرقوا مقتنياتها في منطقة "السموكة" شمال كفر الديك، تعود ملكيتها للمواطن محمد أيوب الأحمد.

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المصدر : وفا

 

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