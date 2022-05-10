مستوطنون يقتلعون 17 غرسة زيتون ويحطمون غرفة زراعية ببلدة كفر الديك

الوكيل الاخباري- أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على اقتلاع وتكسير 17 غرسة زيتون وتخريب غرفة زراعي شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.



وقال المواطن الفلسطيني علي الأحمد، إن المستوطنين قاموا باقتلاع وتكسير 17 غرسة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 4-6 سنوات، وتخريب غرفة زراعية بمنطقة خربة سوسية شمال البلدة، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الرابع على أرضه من قبل المستوطنين خلال هذا العام.



بدوره، حمل محافظ سلفيت عبد الله كميل الاحتلال تبعات عنف المستوطنين المتواصل، مؤكدا ضرورة محاسبة المستوطنين المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.



ودعا الأهالي للصمود والثبات فوق أراضيهم المهددة والتواصل الدائم مع مؤسسة المحافظة والمؤسسات الرسمية والأهلية المتخصصة والهيئات في حال حدوث اي انتهاك من قبل الاحتلال والمستوطنين.

اضافة اعلان

وفا